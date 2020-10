Een man heeft in Nederland het westnijlvirus opgelopen, vermoedelijk doordat hij in de buurt van Utrecht is gestoken door een mug. Het is de eerste keer dat iemand het virus in Nederland oploopt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het westnijlvirus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Het virus kan dus ook op de mens en op sommige zoogdieren worden overgedragen, zoals paarden.

In augustus en september zijn bij Utrecht vogels en muggen gevonden met het virus. Zo had een grasmus bij Haarzuilens het virus onder de leden. Later bleken ook twee andere vogels besmet te zijn geraakt.

Onder natuurlijke omstandigheden wordt het virus niet van mens naar mens overgebracht. Maar het is wel mogelijk dat iemand besmet wordt door bloed- of orgaantransplantatie .

Ziekteverschijnselen

Als je besmet wordt met het virus, duurt het meestal 3 tot 15 dagen voordat je klachten kunt krijgen, aldus het RIVM. De meeste mensen (80 procent) krijgen geen klachten. Zo’n 20 procent van de besmette mensen krijgt milde griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn.

Slechts een zeer klein deel (1 procent) krijgt een ernstige ziekte zoals encefalitis of meningitis. Met deze ernstige ziektes is de kans op overlijden 4 tot 14 procent. Bij mensen van 70 jaar of ouder kan dit stijgen naar 15 tot 29 procent.

Steeds vaker in Europa

Het westnijlvirus komt oorspronkelijk uit Afrika. Het heeft zich de laatste tientallen jaren verspreid over grote delen van de wereld. Sinds het begin van de 21 eeuw komen uitbraken steeds vaker voor, aldus het RIVM.

Het virus heeft zich gevestigd in grote delen van Italië en Oost Europa. Het komt ook voor in grote delen van de Verenigde Staten. In 2018 werd in Europa een record aantal mensen met westnijlkoorts gemeld. Er waren 2083 bevestigde en vermoedelijke patiënten in één jaar tijd. Dat is meer dan het totale aantal in de 7 jaren ervoor.

De oorzaak van deze uitbraak ligt waarschijnlijk aan de combinatie van zeer hoge temperaturen en de aanwezigheid van veel muggen en vogels.

Lees ook: Wen er maar aan: muggen in januari door stijgende temperatuur

Het RIVM denkt dat de kans op een nieuw geval de komende tijd klein is vanwege het herfst- en winterweer. Als het ‘muggenseizoen’ volgend jaar begint, komt het RIVM met “adviezen en eventuele verdere acties”.

Redactie/ANP