Man (32) neemt flinke hap uit arm van agent in Almelo

Het was weer een veelbewogen week voor agenten in Almelo. Zo blijkt uit een post die het team op Facebook plaatste. Zo nam een man van 32 afgelopen woensdag een hap uit de arm van een agent.

De man in kwestie had door de rechter een zorgmachtiging voor verplichte zorg opgelegd gekregen en de politie kwam daarbij assisteren. Dat verliep bepaald niet vlekkeloos. De man verzette zich hevig en beet een agent in zijn arm. Daarop moest de agent een tetanus- en een hepatitis B-injectie halen. De bijter is aangehouden voor zware mishandeling.

Coronaspuger

Donderdagmiddag was het opnieuw raak, toen met een andere raddraaier. Er kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen van een man (42) die zich ladderzat misdroeg tegen meerdere mensen. Boa’s spraken hem een aantal keer aan en schreven meerdere boetes uit, maar dat maakte geen indruk op de man.

Agenten wilden hem vervolgens aanhouden wegens openbare dronkenschap, maar daar ging hij niet mee akkoord. Hij schreeuwde onder meer dat hij corona had en spuugde een agente vol in het gezicht. Uit een coronatest bleek dat de man en dus de agente niet besmet waren, maar de man zit nog vast en wordt maandag voorgeleid.

Uitgescholden

Ook waren de beledigingen deze week niet van de lucht. De politie wilde donderdagnacht een scooterrijder van 51 jaar controleren omdat hij nogal de neiging heeft op gestolen scooters rond te rijden, maar hij ging er vandoor en knalde vervolgens op een politieauto. Toen agenten zijn verwondingen wilden verzorgen werden ze uitgescholden.

Dat deed een 28-jarige man die vrijdag werd aangehouden ook. Hij zat in de lift van een flat en wilde niet vertrekken. Toen agenten hem wilden aanhouden schold hij hen de huid vol.