In in Rotterdam is zondag een 57-jarige man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in een huis aan de Noordmolenstraat in het Oude Noorden.

De man is met verwondingen aan zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht. Naar een zoektocht van enkele uren werd een 37-jarige dader opgepakt.

De toedracht van de steekpartij is nog niet duidelijk.

Aanhouding voor steekincident #Noordmolenstraat. Een 37-j Rotterdammer is zojuist aangehouden op verdenking van het neersteken van een 57-j man op de Noordmolenstraat eerder deze ochtend. Dit met behulp van cameratoezicht. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) May 17, 2020

Beeld: Video Duivestein