Man (19) opgepakt voor explosie in Zwolle waarbij Mirjam werd weggeblazen en ernstig gewond raakte

Voor de explosie waarbij de 50-jarige Mirjam vorige maand zwaargewond raakte, heeft de politie maandag een 19-jarige man aangehouden. De explosie vond in de nacht van 12 op 13 september plaats bij de voordeur van het huis van de vrouw in Zwolle.

Hart van Nederland sprak vorige maand met de man en zoon van Mirjam. Zij vertelden wat er gebeurde. “Na de klap werd het donker. En dan zie je ineens je vrouw onder het bloed zitten”, aldus haar man Ronald.

‘Het was een ravage’

Mirjam zag volgens Ronald vervolgens een buisje door de brievenbus steken met “sterretjes en rook”. Het was vuurwerk, zegt Ronald. “Toen ze dat zag, riep ze mij. Ik ging naar beneden en stond op de trap. Toen explodeerde het vuurwerk. Het was een mortierklap.”

Daarna viel alle stroom uit. Het was donker en de gang vulde zich met rook. Ronald haast zich naar boven om een zaklamp te pakken. Ondertussen was ook zoon Jordy wakker geschrokken: “Ik dacht: ik moet hier weg”, zegt Jordy. Hij rent naar beneden en wil via de achterdeur naar buiten. “Maar toen zag ik mijn moeder. Ze zei: ‘Ik hou het niet meer’. Ik wist gelijk: ik moet 112 bellen.”

De voordeur had forse schade een ook in de gang waren dingen kapot. “Het was een ravage. Ik zag mijn vrouw niet meer. De kamerdeur stond open, terwijl we die altijd dicht doen voordat we naar boven gaan. Ik denk dat mijn vrouw door de kracht van de explosie tegen die deur werd geblazen”, zegt hij. “Toen zag ik mijn vrouw op de bank zitten in de kamer. Ze zat voorovergebogen en ze zat helemaal onder het bloed.”

‘Geen vijanden’

Mirjam moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze had botbreuken in haar hand, schroeven in haar duim gekregen, en ze mist door de explosie het topje van haar wijsvinger. Daarnaast heeft ze een brandwond in haar handpalm. Ze moest twee keer geopereerd worden.

De aangehouden 19-jarige man uit Zwolle wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident. Getuigen vertelden de politie dat een groepje jongeren na de knal lachend wegrende. Zowel Ronald als Jordy tasten in het duister waarom en door wie hen dit is aangedaan. “We hebben geen vijanden of moeilijkheden hier in de buurt”, zei Ronald vorige maand.