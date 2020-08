Man gedood in Groningen, mogelijk neergestoken

In Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag een man gedood. Hij werd volgens de politie zwaar mishandeld en mogelijk gestoken. De politie heeft drie mensen aangehouden voor de dood van de man.

De mishandeling gebeurde rond 03.45 uur aan de J.A. de Bree-Meijerstraat. Hulp mocht niet meer baten en hij overleed ter plekke. De politie spreekt met getuigen en heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek.

Rond 3.45 uur heeft er aan de J.A. de Bree- Meijerstraat een ernstig geweldsincident plaatsgevonden. Een man is zwaar mishandeld en mogelijk gestoken. De hulpdiensten zijn meteen gestart met de hulpverlening, dit mocht niet meer baten. De man is ter plekke overleden. — Politie Groningen (@polgroningen) August 16, 2020

Getuigen gezocht

Mensen die meer informatie hebben voor de politie kunnen bellen naar 0900-8844.

Beeld: Persbureau Meter