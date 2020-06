View this post on Instagram

Afgelopen nacht kregen DHMilow en zijn geleider de opdracht te gaan naar een adres in Alkmaar. Daar zou iemand zijn ex partner aan het stalken zijn. Dit zou al meerdere dagen gebeuren. Tevens was bekend dat de ex mogelijk in een gestolen voertuig zou rijden. Collega's van @politiealkmaarduinstreek kwamen ter plaatse en zien de ex wegrijden. Na een korte achtervolging crasht het voertuig van de ex die er vervolgens rennend vandoor gaat. DH Milow is ter plaatse gekomen en heeft na een knappe zoekslag de ex verstopt in een achtertuin van een woning gevonden en aangehouden. De auto van de ex bleek inderdaad als gestolen geregistreerd te staan.