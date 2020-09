Man ligt gewond op oprit in Sittard, zegt beschoten te zijn

In de Bradleystaat in het Limburgse Sittard is een man het slachtoffer geworden van vermoedelijk een schietincident, meldt de politie. De werd door een bewoner in de straat gevonden op de oprit van een woning.

Getuigen hoorden enkele harde knallen. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze het slachtoffer aan. Hij was aanspreekbaar en zei beschoten te zijn. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend.

Aanleiding

Er is nog niemand aangehouden. Ook over de aanleiding van het incident is nog niets bekend. De politie is op zoek naar getuigen.

Man is mogelijk gewond geraakt bij schietincident, politie zoekt getuigen: https://t.co/o7Fy7nElcU https://t.co/YhUJVVhHV7 — Politie Limburg (@PolLimburg) September 12, 2020

ANP