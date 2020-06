Man in benen geschoten door politie na zwaaien met groot mes

De politie heeft in Eindhoven een man in zijn benen geschoten omdat hij op de Emmasingel met een groot mes liep te zwaaien.

Volgens de politie weigerde de man het mes ondanks verbale waarschuwingen en waarschuwingsschoten weg te doen. Een agent voelde zich daarom genoodzaakt de man in de benen te schieten. De politie zegt dat er daarna direct eerste hulp is verleend. De man is vervolgens overgedragen aan ambulancemedewerkers en naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De rijksrecherche is over het schietincident geïnformeerd en die gaat volgens protocol onderzoek doen naar het incident.

Op de #Emmasingel in #Eindhoven reageerden collega's op een melding van een man, die met een groot mes liep te zwaaien.Zij troffen hem inderdaad aan. De man weigerde ondanks verbale waarschuwingen en waarschuwingsschoten het mes weg te doen. — Politie Oost-Brabant (@politieob) June 18, 2020

ANP

Beeld: SQ Vision