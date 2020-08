Man van dak in Amersfoort gehaald na bekogelen politie met stenen

Een man is vanavond van het dak van een flatgebouw aan de Kwekersstraat in Amersfoort gehaald. Vanaf het dak bekogelde hij de politie met stenen. De man is aangehouden.

Volgens de politie kreeg de man een conflict met iemand en is hij vervolgens het dak opgerend en agressief geworden. Het is niet bekend waar het conflict over ging.

De man is van het dak gehaald door een arrestatieteam. Vervolgens is hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zijn motief is onduidelijk.

Beeld: Koen Laureij