Politie Utrecht pakt man op voor bekladden moskee met hakenkruizen, ook synagogen beklad

De politie in Utrecht heeft zaterdagnacht een 44-jarge man aangehouden. De man werd op heterdaad betrapt toen hij bezig was om de Ulu-moskee in de Utrechtse wijk Lombok te bekladden met hakenkruizen. Volgens lokale media zijn er zeker drie hakenkruizen aangebracht op de gevel van het gebedshuis.

Naast de hakenkruizen staan er op de deurpost ook nog de cijfers ‘1830’. Het is niet duidelijk waar dit naar refereert.¬†Later op de dag werd ook duidelijk dat er twee synagogen, een aan de¬†Magdalenastraat en een aan de Springweg in het centrum van de stad, zijn beklad.

Op heterdaad

Bij de moskee is zowel de deur als de muur besmeurd. Een ooggetuige laat tegenover DUIC weten dat hij een onbekende man bezig zag met de bekladding en noodnummer 112 heeft gebeld. De politie was snel ter plaatse en kon de verdachte aanhouden.

Of de hakenkruizen op het islamitische gebedshuis en de twee synagogen door dezelfde persoon zijn getekend moet onderzoek nog uitwijzen. De man zit nog vast.