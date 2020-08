Meerdere politie-eenheden zochten donderdagavond naar een man met een bijl in Eindhoven. Zo’n vijftien politiewagens, meerdere politiehonden en een helikopter werden ingezet om de man te vinden.

Eerder op de avond had de man mensen bedreigd bij een supermarkt aan de Hendrik Staetslaan in Eindhoven.

De dader had rond 21.00 uur met een bijl gezwaaid en enkele omstanders bedreigd in de supermarkt. Vervolgens stapte hij in een auto en reed hij weg.

Achtervolging politie

De politie werd al snel gealarmeerd en ging naar de man op zoek. Nadat zijn auto later op de avond werd gezien en zijn kentekenplaat werd herkend , werd de achtervolging ingezet.

Bij de Oirschotsedijk werd de korte achtervolging beëindigd toen de auto van de man in de berm werd klemgereden. Toch wist de man te ontkomen door te voet het maïsveld in te vluchten.

Ondanks de grote inzet van de politie wist de man te ontkomen en is nog altijd niet gevonden. Vrijdag gaat de politie nog een buurtonderzoek doen bij de Hendrik Staetslaan. Er zijn vrijdagochtend nog geen aangiftes binnengekomen over de vermoedelijke bedreigingen.

Beeld: SQ Vision