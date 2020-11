Man die in Arnhem zwaargewond in auto werd gevonden is overleden

De politie heeft aan het eind van de middag een zwaargewonde man aangetroffen in een auto aan de Cronjéstraat in Arnhem. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.

Volgens de politie is de man het slachtoffer van een schietpartij. De zaak wordt onderzocht, in dat kader roept de politie getuigen op zich vooral te melden.

De man die aan het einde van de middag gewond in een auto aan de Cronjestraat in #Arnhem werd gevonden, is overleden. We gaan uit van een schietpartij. Het onderzoek is volop gaande. Er worden op dit moment sporen vastgelegd en we zoeken getuigen. (1/2) — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) November 20, 2020

Beeld: SPS Media