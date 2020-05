Beveiliger ziekenhuis meerdere malen bespuugd door agressieve man: 'Ik heb corona!'

De politie heeft een man aangehouden die zaterdag in het Zuyderland ziekenhuis in Sittard-Geleen een beveiliger in het gezicht had gespuugd. Daarbij riep de man enkele malen dat hij corona zou hebben. Dat meldt de politie zondag.

De man vertoonde volgens de wijkagent agressief gedrag naar voorbijgangers. Toen de beveiliger de man verzocht het ziekenhuis te verlaten, spuugde hij hem een paar keer in het gezicht.

Verzet bij arrestatie

Agenten met mondkapje en handschoenen hebben de man vervolgens gearresteerd. “Hij pleegde wel verzet, maar daar waren we zo klaar mee”, aldus de wijkagent.

De dienstdoende arts heeft de beveiliger onderzocht. De man moest per direct in quarantaine.