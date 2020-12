Man (21) aangehouden voor dodelijk ongeval Nieuwegein

De politie heeft een 21-jarige Utrechter aangehouden voor betrokkenheid bij een groot ongeluk op de A2 bij Nieuwegein (Utrecht). Een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein kwam daarbij woensdagavond om het leven.

Het ging om een directe aanrijding tussen twee auto’s. Twee andere auto’s raakten indirect beschadigd. De aangehouden man zat in de auto die direct met het voertuig van de vrouw in botsing was gekomen. Hij ging er na de aanrijding vandoor. Of hij de enige inzittende was is nog niet duidelijk.

Jerrycans in de auto

In één auto was geen bestuurder of inzittende aanwezig. Wel worden in deze auto jerrycans gevonden. Omdat het toen niet bekend was wat er in de jerrycans zat, werd de A2 vanwege de veiligheid in beide richtingen afgesloten.

Als de politie de omgeving wil afzetten, weigert een omstander bij de auto weg te gaan. Na meerdere waarschuwingen vertrekt de man nog steeds niet bij de auto en wordt daarop aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Utrecht. Achteraf bleek er in de jerrycans geen gevaarlijke vloeistoffen te zitten. Twee waren er leeg, en in de derde zat een kleine hoeveelheid brandstof.

Gevluchte man aangehouden

De politie kwam de gevluchte man ondertussen al snel op het spoor. In de loop van de nacht is hij aangehouden. Het gaat om een 21-jarige Utrechter. Uit politieonderzoek moet blijken wat zijn rol is geweest bij het ongeval.

Beeld: Koen Laureij