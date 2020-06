Steekpartij Rotterdam vermoedelijk ruzie om anderhalve meter-regel; verdachte opgepakt

De politie heeft een 47-jarige man aangehouden voor het steekincident waarbij afgelopen dinsdag een man (22) aan de Dirkslandhof in Rotterdam-Zuid is neergestoken. De aanleiding zou een ruzie zijn geweest over het houden van anderhalve meter afstand.

Vlak voor het incident wandelde het slachtoffer rond het avonduur aan de Slinge om boodschappen te doen. Daarbij kregen de twee mannen een woordenwisseling over de anderhalve meter-maatregel.

Even later kwamen de twee elkaar weer tegen in de supermarkt. Het slachtoffer verklaarde aan de politie dat de 47-jarige man toen opnieuw boos werd.

Achtervolgd met busje

Op weg naar huis merkte het 22-jarige slachtoffer dat de man waarmee hij ruzie kreeg in een busje achter hem aan reed. Al snel stapte de verdachte uit en liep hij op de man af om hem vervolgens met een scherp voorwerp neer te steken. Na het steekincident ging de man er direct vandoor.

De politie heeft de verdachte afgelopen donderdag aangehouden. Een dag later is hij voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij blijft voorlopig vast.

Beeld: Video Duivestein