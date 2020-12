Politie pakt vuurwapen dragende man op na dreigen met terroristisch misdrijf

Een 40-jarige man is donderdagavond aangehouden in Dordrecht op verdenking van het dreigen van een terroristisch misdrijf. Volgens de politie was de man het niet eens met de huidige coronamaatregelen.

De man kwam gistermiddag in beeld via de Amerikaanse autoriteiten. De verdachte zou op internet gedreigd hebben met vuurwapengeweld. Wat opviel was dat de man zich tegen de coronamaatregelen keerde en tegen de politie en de overheid.

Vuurwapen

Het Openbaar Ministerie begon direct een opsporingsonderzoek, wat resulteerde in de aanhouding van de man. Tijdens die aanhouding had de verdachte een vuurwapen bij zich. De man zit voorlopig vast. Het is niet duidelijk wat precies de intentie was van de verdachte.