Man verdacht van verkrachten hoogbejaarde vrouw (98) in Lelystad

Een 35-jarige man van Franse komaf staat vrijdag terecht voor de wrede verkrachting van een hoogbejaarde vrouw (98) in Lelystad in de nacht van 27 op 28 mei.

De man drong die nacht de woning van het slachtoffer binnen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij haar ook geduwd, eiste hij geld en gooide hij haar op bed. Daarnaast heeft hij het slachtoffer tegen haar pacemaker geslagen, deed haar alarmknop af, en reageerde hij niet op haar geschreeuw om hulp.

Verdachte ontkent

Hart van Nederland-verslaggever Anne Kruijsen is aanwezig bij de zitting. Terwijl de officier van justitie haar verhaal deed, praatte de verdachte er meermaals doorheen. Er is een tolk aanwezig om het verhaal van de Franse verdachte te vertalen. De man ontkent de vrouw tegen haar wil in te hebben verkracht.

Het OM eist 5 jaar cel. Na het uitspreken van de strafeis wordt de verdachte vanwege zijn geschreeuw afgevoerd uit de rechtszaal.

