Man (29) komt om het leven bij explosie in bedrijfspand Utrecht

Een 29-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen bij een explosie in Utrecht. De man was aanwezig in een bedrijfspand op de Californiëdreef in de wijk Overvecht toen het rond 02.00 uur fout ging.

Het is nog niet bekend of er nog meer slachtoffers zijn te betreuren. De politie doet zaterdagmiddag nog uitgebreid onderzoek.

EOD ter plaatse

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is op dit moment aanwezig op de boel te onderzoeken. De straat is grotendeels afgezet. Het is nog onduidelijk wat er is geëxplodeerd en wat zich daar voor heeft afgespeeld in het pand.

Vannacht was rond 2 uur een explosie in een bedrijfspand aan de #Californiedreef in #Utrecht. Hierbij kwam een 29-jarige man om het leven. EOD is ter plaatse. Forensische opsporing en tactische recherche doen onderzoek. Iets gezien? Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) September 5, 2020

Het incident is gebeurd in een pand in een bedrijfsverzamelgebouw achter een taxibedrijf. Het taxibedrijf heeft verder niets met deze situatie te maken.

De politie vraagt mensen die meer gezien hebben contact met hen op te nemen. Dat kan via 0900-884 of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Uppel Media