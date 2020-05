De 22-jarige Jerlonny D. uit het Limburgse Brunssum is afgelopen maandag in zijn woonplaats opgepakt vanwege het leveren van de ‘verkenningsauto’ die is gebruikt bij de moord op advocaat Derk Wiersum.

Dat bevestigt het OM aan Hart van Nederland na berichtgeving van AD.

Het OM verdenkt D. ervan de Volkswagen Transporter te hebben gestolen en aan de groep van Anouar Taghi te hebben geleverd. Het OM zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Al eerder werd duidelijk dat bij de voorverkenningen van de moord op de Amsterdamse advocaat een busje uit Brunssum is gebruikt. Op 4 september 2019 stond het voertuig geparkeerd aan de Fazantlaan in Brunssum. Op dat moment lag er nog een invalidenkaart achter de ruit en was er een rolstoel aan boord.

Lees ook: Geliquideerde advocaat Derk Wiersum werd al weken gevolgd door ‘moordcommando’

Busje in Amsterdamse parkeergarage

De dag erop was het voertuig verdwenen. Een paar weken later is de grijze Volkswagen Transporter teruggevonden in een Amsterdamse parkeergarage. Toen zonder invalidenkaart en rolstoel, maar wel met een lekke band.

Het voertuig dook op op camerabeelden, die opgenomen zijn op 16 september in Amsterdam Buitenveldert, de buurt waar de moord op Wiersum plaatsvond. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo belangrijke verklaringen heeft afgelegd over het misdaadnetwerk van Ridouan Taghi.

Het OM ziet Taghi als opdrachtgever voor de moord op Wiersum, maar daarvoor is geen bewijs. Volgens het OM heeft Anouar Taghi, een verre neef van Ridouan, auto’s geleverd aan Moreno B. en Giërmo B., die volgens het OM de moord op Wiersum hebben uitgevoerd.