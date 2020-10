Man (18) zwaargewond na schietpartij in Schiedam

Een 18-jarige man uit Schiedam is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is niet aanspreekbaar. Twee verdachten zijn aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Schiedam en een 21-jarige man uit Vlaardingen.

De schietpartij vond rond 13:30 uur plaats aan de P.J. Troelstralaan. Terwijl toegesnelde hulpdiensten zich over het slachtoffer ontfermden, zorgden geëmotioneerde omstanders van een opstootje, zo meldt de politie. Op Instagram is een video opgedoken waarop te zien is hoe een zwaar geëmotioneerde man, vermoedelijk de vader van het slachtoffer, bij de plaats delict aankomt en bij de afzetting wordt tegengehouden. Te horen is hoe de man nog tevergeefs “Ik ben zijn vader! Ik ben zijn vader!” naar de agenten schreeuwt.

Moeder slachtoffer getuige

Buurtbewoners vertellen aan Hart van Nederland dat het slachtoffer ruzie had met een groep mannen. De groep zou eerder op de dag bij het slachtoffer zijn langsgegaan en hebben gedreigd hem neer te schieten. De man zou daarop achter de groep zijn aangegaan, waarop hij zou zijn neergeschoten. De moeder van het slachtoffer zou daarvan getuige zijn geweest, aldus buurtbewoners.

Twee verdachten aangehouden

Na de schietpartij startte de politie direct een klopjacht op de mogelijke schutter. Volgens getuigen ging het om een licht getinte man tussen de 20 en 30 jaar oud. De man droeg een donkere jas met capuchon en mogelijk een rode trui. Al snel wist de politie een 22-jarige man uit Schiedam aan te houden. Later op de dag meldde ook een tweede verdachte zich bij de politie. Het gaat om een 21-jarige man uit Vlaardingen. Zijn betrokkenheid bij de schietpartij wordt nog onderzocht.

Beeld: Video Duivestein