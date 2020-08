Nabestaanden doen macabere vondst bij begraafplaats in Sittard

Het zal je maar gebeuren: bij het leggen van bloemen op het graf van een dierbare, kom je plots een ruggenwervel van een overledene tegen. Dit overkwam Bryan Boreas toen hij dinsdag het graf van zijn schoonzus bezocht.

Bryan vertelt aan 1Limburg dat hij dinsdag de crematie had van zijn oma. Vervolgens ging Bryan met de familie naar de begraafplaats Vrangendael in Sittard, waar ze nog een boeket legde op het graf van hun tante. “Toen zagen we naast het uitgedolven graf hiernaast gewoon een stuk van een stoffelijk overschot liggen”, aldus Bryan.

Bryan is zeker dat de ruggenwervel van een mens afkomstig is. “Dat zie je, daar kan ik je geen biologisch antwoord op geven. Dat is niet van een vogel of van een hond”, stelt hij.

‘Not done’

Bryan en zijn familie reageerde geschokt toen ze de botresten zagen liggen. Ook zagen ze dat de begraafplaats slecht onderhouden was. “Na de koffietafel ben ik teruggegaan naar het kerkhof en heb ik hier alles een beetje gefatsoeneerd.”

Vrangendael erkent dat het kerkhof beter onderhouden kan worden. De gemeente Sittard-Geleen is verantwoordelijk voor de staat van de begraafplaats. In het vervolg hoopt Bryan zoiets niet meer mee te maken. “Ik hoop dat er bij de gemeente een lampje gaat branden, dat dit niet kan. Je kunt niet een graf delven en menselijke resten laten liggen. Dat is not done.”

Het bot heeft Bryan bewaard. “Ik kan dat niet in de prullenbak gooien. Dat vind ik een beetje onmenselijk.”