Geen extra maatregelen na fatale reddingsactie Julianadorp: '100 procent veiligheid is niet te bieden'

De gemeente Den Helder gaat geen extra veiligheidsmaatregelen nemen na de dood van een 37-jarige Poolse man, zondag voor de kust van Julianadorp. De man verdronk tijdens zijn poging om drie meisjes te redden uit het water.

Verschillende mensen hadden opgeroepen tot het nemen van de maatregelen na de fatale reddingsactie. Volgens de gemeente is het de vraag of extra maatregelen gaan helpen bij het voorkomen van verdrinkingen. “100 % veiligheid is eenvoudigweg niet te bieden.”

De gemeente Den Helder, waar Julianadorp deel van uitmaakt, geeft aan dat er bij de stranden al verschillende middelen worden ingezet. Zo worden mensen gewaarschuwd door middel van borden en vlaggen. Ook worden via flyers campinggasten in verschillende talen geattendeerd op de gevaren van de zee. “Mensen blijven natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. De zee kan onvoorspelbaar en gevaarlijk zijn. Daarom is het advies niet verder dan tot aan de knieën te water te gaan.” De gemeente wijst ouders ook op hun verantwoordelijkheid om hun kinderen zelf goed in de gaten houden.

Lees ook: Hoe gevaarlijk kunnen muien zijn, en wat moet je doen als je erin terecht komt?

Vlaggen halfstok

De verdrinking van de Poolse man maakt veel los. In Julianadorp hangen de vlaggen halfstok bij de reddingsbrigade, surfschool High5 en strandpaviljoens. “Dat doen we ter nagedachtenis,” vertelt Jessie Minnes van strandpaviljoen Paal6. “En uit respect voor de reddingsbrigade en de surfschool die hebben geholpen bij de redding.”

Lees ook: Redders doen hun verhaal over de zoektocht naar de man: ‘De zee was heel ruig’

Ook de gemeente staat stil bij het overlijden van de man. “Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. We leven mee met de familie en bekenden van het slachtoffer. En ook met de mensen die de man probeerden te redden. Dit is een dramatische gebeurtenis. Ook bij de meest ervaren redder gaat dit niet in de kouwe kleren zitten,” zo schrijft de gemeente Den Helder in een reactie.

Heldendaad

Vooral het heldhaftige optreden van het slachtoffer wordt benadrukt. “Laat hem heel lang in ons hart blijven, omdat hij de moed had om levens te redden,” reageert een in Nederland wonende Poolse. Een ander reageert op Twitter: “Wat een triest verlies! Moge deze held in vrede rusten. Mijn oprechte condoleances aan zijn geliefden.”

Om het 37-jarige slachtoffer te redden werd zondagavond een grote actie op touw gezet. De Reddingsbrigade, KNRM en anderen hielpen gezamenlijk om de man te vinden. “Het was gisteren een hele verraderlijke zee,” zo vertelt Jan de Ruiter van KNRM Callantsoog. “Er werd van alles ingezet, een helikopter, een traumaheli en een kustvliegtuig. Het was echt een hele grote actie.”

Lees ook: Met een mogelijke hittegolf in aantocht wordt gewaarschuwd voor blauwalg in meren

Een menselijke ketting werd gevormd om de man te vinden. Vanaf zee zocht de Reddingsbrigade onder meer met een ribcraft. Uiteindelijk werd de man op het strand werd gevonden, werd de reanimatie gestart en werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulp mocht echter niet meer baten.