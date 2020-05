Lugubere vondst in kringloopwinkel blijkt menselijk strottenhoofd

Vrijwilligster Petra van de kringloopwinkel Nieuw Geluk in Zwolle deed dinsdagochtend wel een hele bijzondere vondst. Toen ze de nieuwe spullen voor de kringloopwinkel aan het verzamelen was, trof ze namelijk een menselijk strottenhoofd aan.

In een doos werd het lichaamsdeel bezorgd. De afzender was onbekend. De vondst zat in een dichte emmer. Op de emmer stond een sticker met de geboorte- en sterfdatum.

Drijvend in een emmer

Een klant maakte vervolgens de emmer open. Daar dreef een strottenhoofd in van een nog onbekende persoon. De politie komt even daarna ter plaatse en later volgt een forensisch arts, die vervolgens kan bevestigen dat het om een menselijk strottenhoofd gaat. De politie onderzoekt wie dit heeft afgeleverd en of er sprake is van een strafbaar feit.

“Aanvankelijk dachten we dat het om een urn ging. Maar na onderzoek van de politie en een forensisch team bleek het om een menselijk orgaan te gaan. De vrijwilligers hier zin zich doodgeschrokken, ze hebben dit nog nooit meegemaakt”, laat Petra geschrokken weten aan Hart van Nederland.