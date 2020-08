Loslopende honden veroorzaken file op A16 bij Moerdijkbrug

Geen pechgeval of ongeluk, maar loslopende honden bleken de oorzaak van een flinke file op de A16 bij de Moerdijkbrug maandagochtend. Rijkswaterstaat rukte uit om de drie dieren te redden, maar voor één van hen kwam redding te laat.

Lees ook: Weginspecteur en politieagent hebben handen vol aan zwaan op snelweg

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat aan Hart van Nederland weten dat de drie loslopende honden van dezelfde eigenaar zijn. Eén van de dieren moest de snelwegwandeling bekopen met de dood. Het arme dier werd aangereden door een automobilist. De twee andere honden konden tijdig in veiligheid worden gebracht.

Rijstroken A16 gesloten

Hoe de dieren op de snelweg terecht konden komen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat stelt wel dat het uitzonderlijk is dat er honden over de snelweg lopen. Twee rijstroken werden uit voorzorg gesloten, maar inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Zowel de twee geredde honden als het overleden hondje zijn herenigd met hun baasje.

Beeld: Rijkswaterstaat