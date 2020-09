Loretta Schrijver spreekt zich fel uit over Omroep ZWART

Als het aan Loretta Schrijver ligt, zal Omroep ZWART er niet zomaar komen. De Koffietijd-presentatrice heeft zich in Jinek fel uitgelaten over de toekomstige omroep.

”Ik zou zeggen: zet Omroep ZWART dan ook inderdaad op zwart”, vertelt Loretta op tv. De presentatrice is niet te spreken over de onderscheiding die de omroep volgens haar maakt. ”Omdat het een bevestiging is in het zoeken naar differentiatie. Dat willen we juist niet. We willen één zijn, we willen geen onderscheid maken. Dan moet je geen Omroep Zwart maken”, zegt ze.

De presentatrice ziet het ook niet zitten als er een omroep speciaal voor homo’s of lesbienne’s komt. ”Je moet gewoon de omroep maken. We zijn allemaal mensen. We moeten ons juist niet willen onderscheiden.”

Omroep ZWART

Initiatiefnemers Akwasi en filmregisseur Gianni Grot willen zich met hun Omroep ZWART aansluiten bij de NPO. Ze streven naar een ”afspiegeling van de huidige Nederlandse samenleving” voor en achter de schermen, laat de dinsdag gelanceerde omroep donderdag weten.