LIVEBLOG | Het corona-nieuws van zaterdag 9 mei

De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Wel heeft het kabinet een ‘routekaart’ gepresenteerd waarop de plannen staan om uit deze intelligente lockdown te komen. Zo kunnen kappers en andere contact-beroepen op 11 mei weer de deuren openen en gaan basisschoolkinderen weer naar school.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.359.

In totaal zijn er tot nu toe 42.093 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.227 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 564 coronapatiënten op de intensive care.

Update 08:37 – Eerste rechtszaken tegen ‘coronavoucher’ van start, ANVR vraagt om begrip

Reisbranchevereniging ANVR merkt dat de onvrede over het ‘coronavoucher’ na annulering van een reis groeit, maar adviseert reisorganisaties desondanks “voorlopig geen cent uit te keren” en vraagt de reiziger om begrip. Volgens ANVR-voorzitter Frank Oostdam zijn de eerste rechtszaken van reizigers tegen reisorganisaties al opgestart. Oostdam benadrukt dat touroperators in een noodsituatie zitten en geen andere keus hebben.

Anders dan de vouchers die veel vakantieparken, campings en luchtvaartmaatschappijen uitdelen, zijn deze bonnen gedekt door het garantiefonds. Volgens Oostdam is de voucher de ‘lifeline’ voor de reisbranche. “Op dit moment kunnen we tot 1 juni vouchers uitdelen. In het zwarte scenario moeten we daarna alsnog geld uitkeren, maar dan gaan reisorganisaties failliet.”

Update 08:20 – RAI Vereniging: ‘Verlaag eisen motorrijbewijs voor automobilisten’

De RAI Vereniging wil dat de eisen voor automobilisten om op een lichte motorfiets te mogen rijden worden verlaagd. Hiervoor moet het theorie-examen voor een lichte 125cc motor (A1 motorrijbewijs) onder voorwaarden komen te vervallen voor iedereen die in bezit is van een B-rijbewijs. Volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck groeit de behoefte in de 1,5 meter samenleving aan individueel vervoer, zoals de motor. “Wij moeten er daarom met elkaar voor zorgen dat deze vormen van vervoer toegankelijker worden voor grote groepen reizigers en de flexibiliteit van ons mobiliteitssysteem verbetert”, aldus Van Eijck.

De afgelopen periode was het rustig op de weg omdat veel mensen thuis moesten werken. Het is nog onduidelijk hoe dat de komende periode zal gaan. “Maar op het moment dat iedereen massaal in de auto stapt, groeit weer de druk op ons wegennet. De motor sluit goed aan bij de wens voor meer individueel vervoer in de 1,5 meter samenleving, zonder dat het risico op files te veel toeneemt. Wij willen zorgen voor meer keuzevrijheid voor de reiziger en mogelijk maken dat het eenvoudiger wordt om tussen vervoersmiddelen te switchen en op een lichte motorfiets te stappen”, aldus Van Eijck.

Update 06:00 – Meerderheid ouderen is bang voor besmetting met coronavirus

Ruim de helft van de ouderen is bang om het coronavirus op te lopen. Dat meldt het Rode Kruis op basis van een onderzoek. Ook zegt bijna een derde van de 70-plussers liever geen boodschappen te doen of naar buiten te gaan, omdat zij bang zijn dat mensen te dichtbij komen. De hulporganisatie roept daarom op om rekening te blijven houden met ouderen, ook nu de coronamaatregelen worden versoepeld.

Van alle ondervraagden vinden 70-plussers het het belangrijkste om 1,5 meter afstand te houden: 95 procent geeft dat aan. Mensen die jonger zijn vinden dit over het algemeen iets minder belangrijk. Van de 18- tot 29-jarigen geeft 85 procent dat aan. Nederlanders zijn zich wel bewust van de kwetsbare positie van ouderen. 72 procent van alle ondervraagden zegt ouderen als kwetsbare doelgroep te zien tijdens de coronacrisis.

Uit het onderzoek blijkt overigens dat niet alleen ouderen last ervaren in deze tijd. 45 procent van de mensen onder de 30 jaar verwacht mentale problemen wanneer zij lange tijd 1,5 meter afstand moeten bewaren van anderen.

Update 05:21 – Ondernemers op de Caribische eilanden maken massaal gebruik van Nederlandse regeling

Op de Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van een door Nederland ingestelde regeling om werkgevers een tegemoetkoming te geven in de loonkosten. Doel hiervan is om te voorkomen dat personeel moet worden ontslagen door de coronacrisis.

De regeling werd vijf weken geleden ingevoerd met een budget van 14 miljoen dollar. In totaal zijn op de drie eilanden 3831 aanvragen ingediend. Daarvan is 96 procent is goedgekeurd, zo werd vrijdagavond (lokale tijd) op Bonaire bekendgemaakt.

Update 01:51 – Derde vliegtuig terug uit Marokko

In de nacht van vrijdag op zaterdag is opnieuw een vliegtuig uit Marokko in Nederland aangekomen. Het toestel, dat vrijdagavond vertrok vanaf het vliegveld bij Casablanca, landde rond 01.10 uur op Schiphol. Het is de derde repatriëringsvlucht uit het Noord-Afrikaanse land. Aan boord zijn ongeveer driehonderd passagiers.

In Marokko zitten nog zo’n 2100 Nederlanders vast. De repatriëring ging lange tijd moeizaam, mede omdat Marokko het land vanwege het coronavirus streng heeft afgegrendeld. De lockdown duurt daar nog tot zeker 21 mei. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt er alles aan doen te doen om de Nederlanders zo snel mogelijk terug te halen.