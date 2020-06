Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 5.977

In totaal zijn er tot nu toe 46.733 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.759 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 116 coronapatiënten op de intensive care.

Update 06:22 – ‘Politie heeft fouten gemaakt bij Dam-protest’

Korpschef Frank Paauw van de Amsterdamse politie heeft toegegeven dat er door de politie en gemeente fouten zijn gemaakt bij het inschatten van het aantal bezoekers maandag bij de demonstratie op de Dam tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten.

Volgens de hoofdcommissaris waren er “echt geen aanwijzingen dat er meer dan 250 tot 500 mensen zouden deelnemen”. Paauw zei dat de politie gaat evalueren hoe men de grote toeloop van duizenden mensen heeft kunnen onderschatten. “We moeten hier van leren”, zei hij woensdagavond in talkshow Op1.

Korpschef van @Politie_Adam Frank Paauw over zijn afwegingen rondom de antiracisme-demonstratie op De Dam. “Ik voel me wel degelijk verantwoordelijk. Er mist nu iets in corona-tijd, i.c.m. dit sentiment, waardoor we dit niet goed kunnen pakken.” #Op1 pic.twitter.com/SNO6f7zwpS — Op1 (@op1npo) June 3, 2020

Update 06:05 – Nog steeds te weinig handschoenen

Er is nog altijd een tekort aan handschoenen voor zorgverleners. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Hij verwacht dat het tekort de komende weken kan worden teruggedrongen dankzij grote bestellingen uit Azië.

Aan andere beschermingsmiddelen zoals schorten, brillen en mondkapjes is op dit moment geen tekort. Volgens de minister kan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) met de huidige voorraad voorzien in de vraag van zorginstellingen. “Wel geeft het LCH aan dat de schaarste in handschoenen voor de komende weken een aandachtspunt zal blijven.”

Minister Martin van Rijn voor Medische Zorg zei woensdag dat de voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen eind juni groot genoeg zal zijn om een eventuele tweede golf van coronabesmettingen aan te kunnen.