Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Nederland.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 6.065

In totaal zijn er tot nu toe 48.948 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.831 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 87 coronapatiënten op de intensive care.

Update 06:05 – Nog meer coronapatiënten op ic?

Loopt het aantal coronapatiënten op de intensive care nog verder op? De afgelopen drie dagen nam de coronadrukte toe, dinsdag maakt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding bekend of dit voor de vierde dag op rij het geval is.

Het is voor het eerst sinds de piek van de coronacrisis, begin april, dat het aantal coronapatiënten op de intensive care drie dagen achter elkaar toeneemt. Een verklaring daarvoor heeft het centrum nog niet gegeven.

Op vrijdag hadden nog 73 coronapatiënten intensieve zorg nodig, zaterdag steeg dit aantal met vier, zondag liep het getal op met twee en maandag was de toename zelfs acht patiënten. Er liggen nu 87 mensen met corona op de ic.

In een paar dagen tijd liggen er dus veertien mensen meer op de intensive care, terwijl het aantal ziekenhuisopnames al weken stabiel is. Toch is de toename nog geen reden voor ingrijpen, liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maandag weten. “We houden elke dag in de gaten hoe het zich ontwikkelt.”

Het aantal opnames op de intensive care is een van de zogenoemde ‘indicatoren’ van het kabinet. Als dat aantal drie dagen achter elkaar gemiddeld met meer dan tien stijgt, gaan de alarmbellen in Den Haag af. Dan moeten versoepelingen van de coronamaatregelen misschien worden teruggedraaid.