Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid geven dinsdagavond een statement over de huidige situatie rond het coronavirus. Kijk hier vanaf 19.00 uur live mee naar het persmoment.

Rutte en De Jonge geven géén speciale persconferentie. Het kabinet zal dan ook geen extra coronamaatregelen aankondigen, zeggen Haagse bronnen tegen Hart van Nederland. “De kans is groot dat ze vooral opnieuw zullen benadrukken hoe groot de druk op de zorg is. De boodschap zal opnieuw zijn: houd je aan de maatregelen”, aldus politiek verslaggever Charlotte Nijs.

Na het overleg op het Catshuis van afgelopen zondag werd al duidelijk dat het kabinet nog wil wachten met het aanscherpen van de coronamaatregelen. De mogelijke effecten van de gedeeltelijke lockdown die een kleine twee weken geleden inging, zullen pas later in de week zichtbaar zijn, zo is de verwachting.