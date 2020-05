In extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp gaat woensdag het grote liquidatieproces Marengo verder met een zogenoemde tussenronde. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het monsterproces.

Taghi zou leider zijn geweest van een bende die een reeks liquidaties heeft gepleegd. Het conflict zou te maken hebben met de internationale cocaïnehandel. Liquidatieproces Marengo telt zeventien verdachten. Woensdag en donderdag bespreekt de rechtbank de zaken tegen vijf verdachten die per se aanwezig willen zijn in de rechtszaal.

Lees ook: Taghi gekoppeld aan negen liquidatieopdrachten op veertien personen

Vorige week kwamen de zaken aan bod tegen verdachten die vanwege de coronamaatregelen via een videolink het proces bijwoonden. Ook waren er verdachten die helemaal afzagen van hun recht op aanwezigheid. Ook Taghi wilde niet bij de zitting aanwezig zijn.

Zeventien verdachten

Taghi en zijn ‘rechterhand’ Saïd R. bleven jarenlang spoorloos. Taghi werd in december in Dubai opgepakt, Saïd R. volgde in februari in Colombia. Daar zit hij vast in afwachting van zijn uitlevering, wat naar verwachting pas volgend jaar zal gebeuren.

Twee broers van Saïd R., Mohamed en Zaki, zijn ook verdachte in het liquidatieproces en maken deze week hun opwachting in de rechtszaal.

Kroongetuige Nabil B.

Voor het bewijs tegen de verdachten gebruikt het Openbaar Ministerie een enorme hoeveelheid berichten tussen hen onderling en tientallen verklaringen van kroongetuige Nabil B. Diens advocaat Derk Wiersum werd vorig jaar september doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam.

Lees ook: Kroongetuige groot onderwereldproces ruziet met Openbaar Ministerie: ‘Niet verder zonder advocaat’

In maart 2018 werd de niet-criminele broer van Nabil B broer vermoord in de hoofdstad. Of Taghi voor beide moorden de opdrachtgever is geweest, is vooralsnog niet duidelijk. De kroongetuige zit momenteel zonder advocaat. De rechtbank eiste onlangs dat dit probleem wordt opgelost.

Volgende tussentijdse zittingen in het monsterproces staan gepland voor augustus. Voor de inhoudelijke behandeling heeft de rechtbank de ‘bunker’ gereserveerd vanaf december tot en met maart volgend jaar.