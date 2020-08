Onhygiënische restaurants en andere eetgelegenheden kunnen vanaf vandaag met naam en toenaam worden gepubliceerd door De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is er niet blij mee.

Al eerder deed de NVWA een proef in vier grote steden. Gasten konden op internet kijken of de eetgelegenheid naar keuze goed door de test was gekomen. Er werd op drie punten beoordeeld: juiste omgang met voedsel, hygiëne en ongediertewering. Was één van de punten niet in orde, dan werd de stempel ‘verbeterpunten vastgesteld’ meegegeven. Volgens de NVWA wordt de lijst met viespeuken gebruikt als handhavingsinstrument: hoe transparanter, hoe beter de eetgelegenheden de wetten en regels naleven, is de gedachte.

Lees ook: Niet meer je eigen rommel opruimen: zo kun je coronaproof naar McDonald’s en Burger King

Virtuele schandpaal

KHN vindt het een goede zaak dat de NVWA controleert of de voedselveiligheid in de horeca op orde is. Maar online publiceren en daarmee restaurants aan de virtuele schandpaal nagelen, daar zijn ze op tegen. “Wij zijn van mening dat bij échte excessen het goed is dat er wordt ingegrepen,” zo vertelt een woordvoerder. “Echter moet er wel rekening worden gehouden met de proportionaliteit. Een publicatie kan voor een ondernemer reputatieschade veroorzaken en de vraag is of dit wel in verhouding staat met het belang van transparantie.”

Ook directeur Dirk Beljaarts vindt de maatregel te streng. “Horecaondernemers nemen dag in, dag uit, hun verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid. Een enkel incident zegt niets over de structurele aanpak. Het kan dan ook niet zo zijn dat er meteen een publicatie volgt, zodra er één keer iets misgaat. Dit heeft een enorm effect op de bedrijfsvoering. Een herkeuring na bijvoorbeeld twee weken zou horecaondernemers de ruimte moeten geven om de benodigde aanpassingen te doen en van de lijst af gehaald te kunnen worden.”

Willekeur

Een woordvoerder van de NVWA benadrukt dat je niet gelijk alle restaurants kunt opzoeken: “Waar het om gaat is niet dat er een hele nieuwe lijst online staat, maar dat de mogelijkheid er is om sneller resultaten online te zetten. De komende tijd gaat dat gebeuren.”

Koninklijke Horeca Nederland is op haar beurt weer bang voor willekeur, door het personeelstekort bij de keuringsdienst.

Beeld ter illustratie, via ANP