Lichaam overleden Nederlander MS Zaandam is in Nederland: 'We hebben gehuild van blijdschap'

Het lichaam van Albert Slagmolen, het coronaslachtoffer dat overleed op cruiseschip MS Zaandam, is afgelopen donderdag overgevlogen naar Nederland. De familie is intens blij, want nu kan iedereen na een maand eindelijk afscheid van hem nemen.

Amerika liet de familie in eerste instantie weten dat Albert gecremeerd zou worden in Florida. Dit tot groot verdriet van de familie. Uiteindelijk is het alsnog gelukt om het lichaam van Albert Slagmolen naar Nederland te halen.

Gehuild van blijdschap

“Toen mijn zwager belde met dit nieuws, hebben we gehuild van blijdschap”, vertelt Angelique Slagmolen, de dochter van Albert. “Die ochtend besloot ik dat ik er bij wilde zijn als het vliegtuig zou landen. Na een paar telefoontjes kwam ik erachter dat er een spottersplaats is, maar die was gesloten. Ik ben uiteindelijk op de stoep gaan staan om het vliegtuig te zien landen. Het was fijn om hem zo thuis te zien komen.”

De familie is inmiddels bezig met het organiseren van zijn afscheid. “Ze hebben in Amerika echt goed werk geleverd. Ze hebben zijn lichaam gebalsemd, waardoor het lichaam toonbaar is. Op wat blauwe plekken na lijkt het alsof hij gewoon ligt te slapen. Hij had een glimlach op zijn gezicht. Afgelopen zaterdag hebben we hem kunnen zien en aanstaande woensdag kan dat ook.” Dan vindt de ceremonie en de crematie plaats in Bilthoven.

“Dat wij hier in Nederland afscheid van hem kunnen nemen, is boven alle verwachtingen gezien de ellende. Het is heel fijn dat alles goed is gekomen en is geregeld.”