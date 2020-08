Lichaam vermiste Dennis Schoonhoven gevonden in Apeldoorn

De politie heeft zondag in Apeldoorn het lichaam gevonden van de vermiste 24-jarige Dennis Schoonhoven, naar wie zondag al de hele dag werd gezocht. Dat bevestigt de politie. Een misdrijf is uitgesloten.

Zo’n vijfhonderd vrijwilligers zochten de omgeving rond Apeldoorn af op zoek naar de man die woensdag verdween uit een instelling van GGNet in Apeldoorn. Er werd onder meer gezocht met honden, een drone en een dregteam, maar Dennis werd niet gevonden.

Zondagavond werd door de politie dan toch een lichaam gevonden, vlakbij de plek waar Dennis voor het laatst is gezien. De politie onderzocht of het gevonden lichaam van Dennis Schoonhoven is, en kan dat nu bevestigen.

Dennis zocht hulp

Eerder vertelde Dennis’ moeder aan Hart van Nederland dat hij al jaren op de juiste hulp wachtte. Dennis had waarschijnlijk autisme, maar probeerde dit jarenlang te verbergen. Uiteindelijk raakte hij met zichzelf in de knoop en daarom ging hij in een kleinschalige woonvorm wonen.

Na een psychose begin dit jaar kwam hij terecht in een gesloten instelling van GGNet in Apeldoorn. Vanuit die instelling raakte hij afgelopen woensdag vermist. Dennis’ familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zomaar weg kon gaan uit de gesloten instelling.