Lichaam gevonden in plas Giesbeek, mogelijk vermiste Bert Burger

In de Valeplas in het Gelderse Giesbeek is donderdag een lichaam gevonden. Of het om de vermiste Bert Burger uit Arnhem gaat, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de identiteit.

De 58-jarige Burger wordt al twee weken vermist. Hij vertrok donderdag 25 juni op een zwarte e-bike vanuit zijn woonplaats. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. De politie verspreidde daarop een signalement van de man en riep mensen in de regio op om naar hem uit te kijken.

Fiets eerder gevonden

Vorige week maandag werd een grote zoekactie op poten gezet nadat de fiets van Burger was gevonden langs de Rhedense Veerweg in het naburige Giesbeek. De politie kamde het gebied in de avond uit samen met een speciaal zoekteam bestaande uit tientallen veteranen. De operatie was zonder resultaat: de vermiste Arnhemmer werd niet gevonden.

Een dag later werd verderop langs de Rhedense Veerweg een lichaam gevonden in het water. De dag daarop werd duidelijk dat het niet om Burger ging, maar om een 21-jarige Duitser. Die werd toen al een paar dagen vermist na een duik van een boot in de Giese Plas in recreatiegebied Rhederlaag.

Beeld: Politie