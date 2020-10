Docent Kasper scoort met parodie 'Het land van' van Lange Frans

De Amsterdamse docent Nederlands Kasper Soeters verraste vorige week woensdag zijn leerlingen van het Spinoza Lyceum met een eigen versie van de rap ‘Het Land Van’, van Lange Frans. “Ik was geschrokken na de uitzending van Zondag met Lubach en toen werd ook zijn YouTube-account verwijderd. Dat vond ik een mooie aanleiding om te kijken hoe de rap anno 2020 zou kunnen klinken.”

Het is voor Kasper een liefhebberij, hij vindt het leuk om met liedteksten bezig te zijn. En op deze manier wil hij zijn vak Nederlands voor zijn leerlingen interessant en dynamisch houden. Het is niet de bedoeling om de rapper weg te zetten als complotdenker. “Maar misschien helpt dit om zijn rap weer onder de aandacht te brengen. Mijn leerlingen hebben in ieder geval positief gereageerd.

In de versie van Soeters, rapt hij onder andere over recente gebeurtenissen in Nederland zoals de demonstraties tegen het kabinet en het uitrollen van het 5G-netwerk.

Fabeltjesfuik

Lubach besteedde zondag in zijn programma een item aan de ‘fabeltjesfuik’ over het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën. De presentator noemde Lange Frans in zijn show een ‘complotdenker’ omdat die gelooft dat de elite en politici een satanisch pedofielennetwerk onderhouden. In de show liet hij twee filmpjes van de rapper zien.

Lubach riep YouTube op om actie te ondernemen, maar het hele account verwijderen gaat te ver, vindt de presentator. Hij schiet de rapper dan ook te hulp. “Hee @YouTube zet die muziek terug. (Weer een bewijs dat censuur niet de oplossing is en meteen fout gaat.) #fixdefuik”, schrijft hij op Twitter.

‘Nog niets van Lange Frans gehoord’

Kasper Soeters weet niet wat Lange Frans vindt van zijn parodie. “Ik heb nog niets van hem gehoord.” Het nummer van Kasper is op YouTube inmiddels ruim 7500 keer bekeken.