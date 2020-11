Leonardo beledigd door besluit Facebook: 'Alleen blanken mogen kennelijk Piet spelen'

Voor de tweede keer heeft Facebook beelden van Leonardo (28) uit Ommen waar hij als Piet verkleed is verwijderd. Het gaat dit keer om een promovideo voor Sinterklaasvereniging ‘Het Grote Boek van Sinterklaas.’ Leonardo schminkt zich dit jaar als roetveegpiet, maar heeft een donkere huidskleur. De video wordt door Facebook als ‘haatdragend’ aangemerkt.

De Ommenaar bezorgt kinderen vanuit de Sinterklaasvereniging al jaren een leuk sinterklaasfeest. Dit jaar loopt de vereniging inkomsten mis, omdat de promotievideo is verwijderd en het account enige tijd werd geblokkeerd. In september verwijderde Facebook ook al eens een foto van Leonardo. Daar stond hij zonder schmink in pietenpak op.

Uitgemaakt voor Zwarte Piet

Leonardo vindt de actie van Facebook ‘beledigend’ en ‘kwetsend’. Oorspronkelijk komt hij uit Brazilië, maar de jongen groeide op in Dalfsen. Als klein jongetje speelde Leonardo al Piet en sinds 2014 doet hij dit professioneel.

Helaas was er voor Leonardo ook vaak een keerzijde aan Sinterklaas. Hij kreeg in zijn jeugd veel te maken met racisme. “Je wordt er mee doodgegooid,” vertelt hij aan Hart van Nederland. “Op elke school werd ik wel uitgemaakt voor Zwarte Piet. Nu heb ik het naast me neergelegd. Ze zeggen maar wat ze willen.” Dat zijn feestje dit jaar toch weer een beetje bedorven wordt, komt hard aan.

Alleen blanken

Voorzitter van Sinterklaasvereniging ‘Het Grote boek van Sinterklaas’ Sean Bartelse vindt de actie van Facebook ronduit belachelijk. De vereniging heeft volgens hem hard zijn best gedaan om diversiteit uit te stralen. “We zijn netjes overgegaan naar roetveegpiet. Nu maakt Facebook het weer racistisch, want dit zegt eigenlijk: alleen blanken mogen Piet spelen,” zegt hij.

De voorzitter vindt het vervelend dat het harde werk van de vereniging nu beloond wordt met teruglopende inkomsten. “Dit jaar doen we videobellen, want het kan niet bij de kinderen thuis. Ons account werd geblokkeerd en de video verwijderd. Ik ben bang dat de video er weer vanaf wordt gehaald als we hem opnieuw plaatsen. ” Woensdag neemt de Sinterklaasvereniging een video van de plaatselijke intocht op. Ook Leonardo speelt een rol in deze video.

‘We maken soms fouten’

Facebook laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat de richtlijnen met betrekking tot Zwarte Piet ervoor zijn bedoeld om Facebook een “veilige plek” te laten zijn “waar iedereen zich welkom voelt”. “Soms moeten we lastige beslissingen nemen over complexe situaties”, zegt een woordvoerster daarover.

Het bedrijf erkent dat er ook weleens fouten worden gemaakt. “We weten dat we soms fouten maken. Daarom stellen we mensen in staat in beroep te gaan tegen onze beslissingen als we er volgens hen naast zitten, zodat we de fout kunnen herstellen. Als we een fout hebben gemaakt, wordt de afbeelding en/of video teruggeplaatst. “