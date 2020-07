Lekkere snack voor op het strand: pepernoten liggen al in de winkel

De zomer lijkt nog niet echt begonnen, maar in Almelo is het al november. Daar liggen de pepernoten alweer in de winkel.

Bij Plus Brughuis maken ze er een sport van om de Nederlandse klassieker zo vroeg mogelijk in de winkels te hebbe. En ook dit jaar zijn ze – voor zover bekend – de eerste. “Vorig jaar hadden we ze in augustus en in 2018 ook al in juli. Maar dit jaar hebben we ze nog een week eerder dan in 2018”, vertelt een supermarktmedewerker. Eigenaar Rob Brughuis bestelt ze bij een speciale leverancier om de eerste supermarkt in Nederland te zijn die ze in de schappen heeft. “Dat vindt hij grappig.”

Wisselende reacties

Maar daar zijn niet alle klanten het met meneer Brughuis eens. “De reacties op de noten zijn wisselend. De één vindt het veel te vroeg en de ander denkt: lekker, dat wil ik wil, die neem ik mee”, zegt de medewerker. Dat laatste is ook wel te merken, want ze liggen er sinds woensdag en er is al een doos leeg.

‘Regen, warme chocomelk, pepernoten’

Sommige lekkerbekken zijn door het waardeloze weer namelijk al helemaal in de stemming voor Zwarte Piet’s favoriet, blijkt ook uit reacties op de Facebookpagina: “Ik dacht er serieus gister aan. Al die regen, warme chocomelk, pepernoten, heerlijk!!” Maar ook op Facebook is niet iedereen enthousiast… “Dit is toch een november-artikel! Moet nu alles ons ontnomen worden. Als dit het hele jaar te koop is, is het bijzondere er toch af!”