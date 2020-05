Al dagenlang wordt Leidschendam geteisterd door autobranden en ‘reljeugd’. De afgelopen dagen zijn er negen auto’s in de fik gegaan en zijn er veel vernielingen in de Zuid-Hollandse plaats.

Een omwonende slaapt er letterlijk slecht van, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Op een enkele avond na is het elke avond raak. Dan hoor je zeven, acht keer op een avond dat hulpdiensten af en aan rijden.”

‘Schandelijk’

De ongeregeldheden vinden vooral plaats rond het President Kennedyplein. Omwonenden komen daar nu liever niet meer. Gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga heeft er geen goed woord voor over. “Het is schandelijk wat er plaatsvindt in gemeente. Wat me het meest raakt is dat mensen zich niet veilig voelen.”

Burgemeester Klaas Tigelaar denkt dat er een link is tussen de start van de autobranden en het begin van de ramadan. Hij neemt diverse maatregelen, zoals extra politie surveillance en camerabewaking in de wijken, want “overtredingen, vernielingen en brandstichting worden absoluut niet getolereerd”. Alle maatregelen zijn – ook met het oog op de coronamaatregelen – erop gericht dat er geen groepen op straat rondhangen en daar moet iedereen zich aan houden, aldus Tigelaar. “Wie de noodverordening overtreedt of negeert krijgt een boete.”

Bewoners zijn ook zelf gaan surveilleren in de nacht.

‘In gesprek met moskee’

Maar dat is nog niet alles, vertelt Klazenga. “Ik weet dat de gemeente in gesprek is met de moskee, zodat ze vanuit die kant druk kunnen uitoefen op die jongeren. En mogelijkerwijs moeten we verder kijken wat we kunnen aanbieden om die jongeren te helpen, laat ik het zo maar formuleren.”