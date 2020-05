Legerjeeps verrassen ouderen in Bergen met dinerpaketten

Bevrijdingsdag 2020. De Nederlandse vlag wappert fier in de straten van het Noord-Hollandse plaatsje Bergen. Het beeld wordt gecomplementeerd door twintig groene legervoertuigen die door de straten paraderen. Niet om de vrede te brengen, maar om eten te bezorgen.

75 jaar na de bevrijding van ons land worden de jeeps namelijk niet bestuurd door de helden van de Tweede Wereldoorlog, maar door de helden van nu. De jeeps worden gebruikt om maaltijden te bezorgen, op initiatief van drie restaurants uit het dorp.

150 driegangendiners

“We gaan nu de eerste 75 maaltijden bezorgen bij ouderen, dus de mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt”, vertelt initiatiefnemer Bob Leguit. “We hebben met elkaar, eigenlijk met iedereen uit de het dorp, die maaltijden gesponsord voor die mensen.”

In totaal worden 150 ouderen getrakteerd op een volwaardig driegangendiner. De eerste maaltijd werd dinsdag overhandigd door burgemeester Peter Rehwinkel. “Op deze dag, 75 jaar bevrijding, wel degelijk vandaag krijgt u het eerste pakket”, zegt hij terwijl hij de maaltijddoos overhandigt aan Cees Mooij.

Goed vaarwater

Mooij heeft zelf de oorlog meegemaakt en heeft daardoor goede hoop dat Nederland ook de coronacrisis te boven zal komen. “We moeten niet te pessimistisch zijn. Want uit deze storm komen we ook weer terug en komen we weer in goed vaarwater”, aldus Mooij.