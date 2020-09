Lederschildpad van 2,5 meter gespot in Oosterschelde: 'Heel bijzonder'

In de Oosterschelde is dinsdagmiddag een 2,5 meter grote lederschildpad gezien. Het dier werd rond het middaguur gespot bij Wemeldinge en later op de dag bij Wilhelminadorp.

Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren noemt de waarneming ‘heel bijzonder’. “Lederschildpadden komen wel voor in de Noordzee, maar normaal gesproken zwemmen ze rond deze tijd ter hoogte van Cornwall”, zegt Van der Hiele.

Prima overleven

Het Reddingsteam Zeedieren vermoedt dat het dier de verkeerde afslag heeft genomen. Toch denkt Van der Hiele dat het dier zich kan redden. “Hij eet kwalachtige dieren. En zolang hij genoeg eten verzamelt kan hij prima overleven.”

Lees ook: Schattig: 16 zeldzame schildpadjes geboren in Wildlands Emmen

Mensen die de lederschildpad tegenkomen worden opgeroepen om het dier met rust te laten. “Hij is niet direct gevaarlijk, maar mensen die toevallig zwemmen en de schildpad tegenkomen moeten wel hun boerenverstand gebruiken”, zegt Van der Hiele. “Het is en blijft een roofdier en hij kan bijten.”

Beeld: Politie Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur Zuid-West