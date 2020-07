Latrelaties geraakt door reisrestricties: 'Terwijl de buurman alweer mag rollenbollen bij de sekswerkers, mag mijn vriend niet naar mij'

Long distance relationships, of te wel latrelaties, worden al maanden geraakt door de reisrestricties die van kracht zijn in heel de wereld. Tortelduifjes kunnen hun partners, die over heel de wereld wonen, niet meer bezoeken. Waar bijna alles versoepelt, ziet de overheid liefde nog niet als een essentiële reden om de grenzen over te mogen,

Koppels proberen dit nu wanhopig aan te vechten. Zo zijn de hashtags #LiftTheTravelBan, #LoveIsNotTourism en #LoveIsEssential op sociale media in het leven geroepen. Volgens de koppels is de liefde essentieel en moet deze herenigd worden. Ze willen dat net als in Denemarken er een nieuwe regelgeving komt. Ongetrouwde stellen mogen daar namelijk wel naar elkaar toe vliegen, indien zij met de juiste documenten kunnen aantonen dat er sprake is van een relatie.

‘Oneerlijk’

Dit tot ongenoegen van de 23-jarige Maud van Leeuwen uit Den Haag. Door de travelban van Amerika, kan zij niet naar haar vriend in New York. Ze hebben elkaar sinds februari niet gezien en dat vindt ze oneerlijk: ‘Terwijl de buurman alweer mag rollenbollen bij de sekswerkers, iedereen rustig op vakantie kan gaan in Europa en je heerlijk met elkaar op het terras mag zitten of bioscoop, mag mijn vriend niet naar mij.”

Lees ook: Coronacrisis oorzaak flinke terugloop aantal scheidingen, mensen stellen het uit

Op dit moment wil het stel zich gaan verloven en wachten ze of daarmee een K1 visum mogelijk is. Dit visum wordt afgegeven aan de verloofde van een burger van de Verenigde Staten en kan een niet-Amerikaan toch naar de Verenigde Staten komen. Wanneer dit visum niet mogelijk is, heeft het stel een plan B.

“Als het moet dan trouwen we wel snel bij het Stadhuis in Den Haag. Op de maandag, want dat is goedkoop en snel. Je gaat nu eenmaal gekke dingen doen voor de liefde”, vertelt van Leeuwen aan Hart van Nederland.

Kamerbrief

VVD-Kamerlid, Sven Koopmans, maakt zich hard voor de stellen. Hij heeft minister Blok gevraagd om na te denken hoe geliefden elkaar toch kunnen zien zonder onnodige risico’s te nemen. Komende week komt minister Blok met een Kamerbrief over de mogelijkheden om stellen te herenigen.

“Ik snap dat het lastig is, maar ik vind dat liefde zeker belangrijk genoeg is om aan te kaarten”, aldus Koopmans.