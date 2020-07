Lasse (15) redde inzittenden met een keukenmes uit Porsche die op z'n kop in de sloot lag

“Ik heb altijd al een Porsche in de voortuin willen hebben, maar niet op deze manier”, zegt de 15-jarige Lasse Hintzen uit Katwoude. Toen hij zondagmiddag een Porsche op zijn kop in de sloot voor zijn huis lag liggen, twijfelde hij geen seconde.

Hij sprong in het water, deed de deur van de auto open, sneed met een keukenmes de riemen door en bevrijdde ze uit de auto. Dankzij Lasse kwamen de inzittenden er enkel met natte kleerscheuren vanaf. “Het is een wonder dat ze het hebben overleefd”, zegt Lasse tegen Hart van Nederland.

Lasse vertelt dat de Porsche maandagavond met hoge snelheid van de dijk afreed, en daarna een lantaarnpaal, een heg, een hek, twee gemetselde paaltjes, een container en boom ramde die in de voortuin stonden. De verkreukelde Porsche belandde vervolgens op zijn kop in de sloot. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de Porsche tegen een lichtmast was gereden en daardoor van de weg was geraakt.

‘Leven ze nog?’

Toen dat gebeurde, hoorde Lasse een hard geluid. “Ik liep langzaam naar de voortuin om te kijken wat dat geluid had kunnen zijn. Mijn broertje riep toen dat er een auto omgekeerd in de sloot lag”, zegt hij. Meteen rende hij naar buiten. “Ik hoorde mensen op de ramen bonken en toen ben ik gelijk de sloot in gesprongen.”

In de sloot lag een flinke laag modder waar de auto met vier inzittenden langzaam in verder zakte. “Verschillende gedachtes gingen door mijn hoofd. Zijn ze aan het verdrinken? Leven ze nog?”, zegt Lasse. “Ik moest ze redden. Ik vond het heel erg schrikken en vond het ergens ook eng. Ik wilde ze wel op de goede manier helpen.”

Reddingsactie met een keukenmes

Intussen dat de vader van Lasse 112 aan het bellen was, trok Lasse in de sloot de deur open aan de bestuurderskant. Dat was erg zwaar, omdat de deur door de modder heen getrokken moest worden. Toen die deur open was, kon de bestuurder uit de auto klimmen. Ondertussen schoten ook de buren te hulp. Zij hadden de achterste deuren open gemaakt. De bijrijder had zelf de deur open gekregen.

De gordel van de inzittenden achterin kwamen echter niet los. “Toen riep ik naar mijn zusje dat ze een mes moest gaan halen uit de keuken”, zegt Lasse. Snel daarna kwam ze terug met een keukenmes waar Lasse de gordel wist los te snijden. Uiteindelijk kwamen daarmee alle inzittende vrij.

Bloedproef

Volgens Lasse zaten er vier mannen in de auto, drie van begin 20 en één oudere man. “Toen ze aan de kant stonden, waren ze vooral in shock. Ze waren natuurlijk heel blij dat ik er was.”

De woordvoerder van de politie laat weten dat de inzittenden ter observatie naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is niet duidelijk welk letsel ze hebben opgelopen. Er is een bloedproef bij de bestuurder afgenomen om te onderzoeken of hij teveel alcohol had gedronken.