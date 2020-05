Lammetje 'overduidelijk door een mens gedood', politie doet onderzoek

Wie doet nou zoiets? In het Noord-Hollandse Middenbeemster is zaterdagochtend een gedood lammetje aangetroffen. “Overduidelijk door een mens”, aldus de politie.

De eigenaar van het dier trof het dode lammetje aan in zijn weiland en schakelde de politie in. De dierenpolitie zegt dat het lammetje overduidelijk is gedood door een mens en stelt een onderzoek in.

Politie heeft hulp nodig

Daarbij roept de politie de hulp van het publiek is. De agenten willen graag weten of iemand iets verdachts heeft gezien in een weiland aan de Middenweg in Middenbeemster in de periode tussen vrijdagavond 20.00 uur en zaterdagochtend 07.00 uur.

Contact opnemen met de dierenpolitie kan via 144. Als je liever anoniem blijft, kun je bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto ter illustratie