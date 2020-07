Bijzondere beelden uit Den Haag. Een automobilist raakt met zijn auto te water aan de Calandkade. In plaats van direct actie te ondernemen, klimt hij op zijn dak en vult en inhaleert hij op zijn gemakje een lachgasballon. Van de bizarre actie gaan beelden rond.

Maurice, die het schouwspel filmt en op Twitter zet, is verbaasd over wat hij ziet. “Die komt op het journaal”, zegt hij tijdens het filmen. Honderden mensen reageren op zijn video, de meesten verbijsterd over wat ze zien. “Niet normaal dit”, “Probeert hij op te stijgen ofzo?” en “Met zijn grijze water-polo”, is een greep uit de reacties.

Op z’n dooie gemak

“Om tien uur vanmorgen kwam ik uit de Praxis lopen en ik zag hem daar drijven”, vertelt Maurice aan Hart van Nederland. “Op z’n dooie gemak, alsof er niets aan de hand was klom hij op het dak en ging hij zijn ballonnetje inhaleren.” Wat eraan vooraf ging heeft de Duindorper niet gezien. “Aan de overkant van het water is een industrieterreintje waar je makkelijk het water in zou kunnen komen met de auto.”

De telefoon van Maurice staat ondertussen roodgloeiend. “Niet normaal gewoon, hij is werkelijk ontploft zo vaak krijg ik berichtjes en appjes.” Hij vindt het goed dat er zoveel aandacht voor is, want de overlast door lachgas is volgens hem veel te groot. “Ik begrijp niet waarom het zo ontzettend lang duurt voordat die troep eindelijk wordt verboden. Ik heb zelf kinderen weet je, die lopen ook gevaar.”

Aangehouden

De Volkswagen van de lachgsgebruiker auto zinkt, maar de bestuurderkomt zonder kleerscheuren op de kant. Even later wordt ook zijn auto gered. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden door de politie. Hij zit momenteel op het bureau.