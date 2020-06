Labrador Tooske is weer gevonden. De ‘huishond’ van het Thomashuis in Nieuwkuijk was sinds donderdagochtend vermist, toen het brandalarm van de gehandicapteninstelling werd getest. Tooske houdt daar niet van en vluchtte dit keer het gebouw uit.

Geruchten gingen dat Tooske zich zou ophouden in het Brabantse Drunen, een plaatsje iets verderop. Echter bleek ze een aantal honderden meters verderop in een garage van en bevriend stel te zitten. Berna van de Dungen runt samen met haar man Martin het Thomashuis en is zichtbaar opgelucht. “De hond zat verstopt in de garage van mensen die wij goed kennen. Zij zagen gisteren ook Hart van Nederland en zagen dat Tooske vermist was. Toen ze thuiskwamen van hun weekend op de camping, bleek Tooske gewoon in hun garage te zitten!”, zegt een blije Berna.

Geluk bij een ongeluk

Normaal gaat het stel altijd anderhalve week naar de camping, maar gelukkig waren ze slechts drie dagen naar de camping. Anders zat de labrador wellicht langer opgesloten. “Ze moesten op de kleinkinderen passen, dus kwamen ze voor een dagje terug.” De labrador was bij terugkomst in het huis zo blij dat ze een traantje moest laten. Ondertussen wordt de hond door de bewoners van het Thomashuis weer geaaid en stevig geknuffeld.