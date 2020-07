Jack en Vrouwke sluiten coronacrisis af met allerlaatste deuntje op accordeon

Ze zijn zonder kleerscheuren door de coronacrisis gekomen: Jack (79) en Vrouwke (77) van Pels uit het Friese Drachten. Wat ze op de been heeft gehouden de laatste zware maanden? Het antwoord is simpel: Jack’s accordeon.

Precies honderd dagen geleden was de stemming in Nederland een stuk bedrukter dan nu. Het coronavirus greep nog in razend tempo om zich heen. Om de stemming er thuis een beetje in te houden pakte Jack zijn accordeon, het instrument dat hij al sinds zijn tiende bespeelt, en begon in de achtertuin te spelen.

Reacties uit hele wereld

“Ik maakte er meteen een foto van en zette het op Facebook, op een pagina waarin veel inwoners uit Den Helder opzitten”, vertelt Vrouwke tegen Hart van Nederland. “Toen vroeg iemand: joh waarom zet je er geen geluid bij? Nou toen ging Jack opnieuw spelen.”

De Drachtse weet het nog goed: haar man speelde het nummer Fields of Athenry, het volkslied van Ierland. “Wat bleek nou, daar kreeg ik 2000 reacties op!” Die kwamen volgens haar echt overal vandaan. “Veel uit Den Helder, waar we vandaan komen. Maar ook uit Nieuw-Zeeland, Australië, Canada en Thailand”, aldus Vrouwke. “Jack werd overal gezien.”

Een traditie was geboren

Vanaf dat moment was het hek pas echt van de dam, vertelt een trotse Vrouwke. “We durfden toen de uitdaging wel aan om het vaker te doen.” Ze wist “natuurlijk” ook wel dat Jack “gewoon heel goed” kan spelen. “Maar ja, je bedenkt van tevoren toch niet dat we het daarna nog eens 99 keer zouden doen?!”

Hetzelfde tafereel speelde zich de volgende honderd dagen af, gewoon in de huiskamer van de Van Pelsjes. “Jack ging zitten met zijn accordeon en dan ging ik er tegenover zitten met mijn telefoon”, blikt Vrouwke terug. “Daarna zette ik het rond negen uur op Facebook.”

Opnames regelmatig ‘verstoord’

Soms werden de opnames wel eens verstoort, lacht Vrouwke. “Dan sloeg de klok of dan hoorde je opeens ons koffiezetapparaat, die gaat om de zoveel minuten tekeer namelijk.” Ook hadden ze geregeld ‘last’ van voorbijrijdende scooters. “Konden we weer opnieuw beginnen.”

Het echtpaar is sinds de coronavideo’s “behoorlijk bekend” geworden, zegt ze. “Vooral in Den Helder, waar we zijn opgegroeid”, vertelt de vrouw die nu in Drachten woont. “Gelukkig kunnen we in hier nog over straat. Al komt woensdag de Drachtster krant, dus dan worden we daarna waarschijnlijk weer platgebeld.”