Let op: je hebt nog één dag om belastingaangifte te doen (of uit te stellen)

Wie nog geen belastingaangifte heeft gedaan over 2019, heeft alleen donderdag nog om dat te doen. Gaat dat niet lukken? Dan moet je voor middernacht uitstel aanvragen tot 1 september.

Miljoenen Nederlanders hebben al belastingaangifte gedaan. Zes op de tien deed dat zelfs al voor 1 april en dat ongeveer evenveel als in vorige jaren. Die mensen krijgen voor 1 juli bericht van de Belastingdienst over hun afrekening.

Uitstel belastingaangifte

Het is mogelijk om uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst. “Wij begrijpen ook dat burgers en ondernemers in de huidige omstandigheden misschien niet toekomen aan het tijdig doen van aangifte”, zegt directrice Liane Vlaskamp daarover. “Mocht dat zo zijn, dan is het eenvoudig om uitstel aan te vragen tot 1 september.”

De fiscus is in verband met de coronacrisis ook coulant voor mensen die hulp nodig hebben bij hun aangifte en daar iemand voor machtigen. Zij hebben al automatisch uitstel gekregen tot 1 september, omdat aangiftehulp door de strenge coronamaatregelen nu vaak niet mogelijk is.

De aangifte is al grotendeels vooraf ingevuld, maar de Belastingdienst vraagt mensen om hun aangifte goed na te kijken en waar nodig aan te vullen.