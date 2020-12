Laagje sneeuw valt over Noordoost Groningen

Het is bewolkt en op diverse plaatsen valt wat regen. Op plekken waar de regen wat langer aanhoudt kan de neerslag overgaan in sneeuw. Dat gebeurde vanmorgen in Noordoost Groningen; de sneeuw is daar zelfs eventjes blijven liggen en daarmee was het voor het eerst dit winterseizoen echt een beetje wit.

Ook de rest van de dag blijft in het hele land af en toe neerslag vallen, die overal weer overgaat in regen, meldt weer.nl. De meeste nattigheid is vandaag voor het noorden van het land. In het zuiden is het iets droger en breekt in de loop van de dag soms de zon ook nog eventjes door. Het waait nauwelijks, de wind is zwak tot hoogstens matig van kracht, 2 tot 4 Beaufort. De middagtemperaturen komen uit tussen 4 graden langs de oostgrens en 6 graden aan zee.

Vanavond en vannacht draait de wind weer naar noordwest en trekt ook iets aan. Er vallen enkele buien, bij minimumtemperaturen tussen 1 en 5 graden.

Zon in westen

Ook morgen wordt met een meest matige noordwestenwind een aantal buien aangevoerd. Dit zullen over het algemeen regenbuien zijn, maar vooral later in de middag kan er bij actievere buien ook wat natte sneeuw zitten. Af en toe laat de zon zich even zien, vooral in de westelijke helft van het land en de middagtemperatuur loopt op tot 4 graden in Limburg en tot 7 graden op de Waddeneilanden.

Op Oudejaarsdag, donderdag, is het iets kouder en worden de kansen op wat sneeuw nog iets groter.

Beeld: René Perdok