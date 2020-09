Kwetsbaren op Texel kunnen eindelijk weer winkelen of een terrasje pakken

Al mogen we al een tijd een terras pakken, de winkels bezoeken en konden we zelfs op vliegvakantie. Er is nog steeds een kwetsbare groep die sinds maart nauwelijks de deur uit durft. Door de versoepelingen is het drukker op straat. Hoewel de thuisblijvende risicogroep bang is voor het virus, slaat bij hen ook de angst voor eenzaamheid toe. In Den Burg, is er iets bedacht waardoor zij veilig en onbezorgd ook de deur uit kunnen.

Carolina Zijm uit Den Burg (56) heeft een auto-immuunziekte waardoor ze niet tot nauwelijks de deur uitgaat. Volgens haar is de angst toegenomen door de komst van de dagjesmensen en Duitse toeristen op Texel. Volgens haar is het erg druk geweest op het eiland. “Ik ben sinds maart nauwelijks de deur uit geweest.”

“Als ik moed heb verzameld om de deur uit te gaan met mijn scootmobiel, zie ik weer overal toeristen in de drukke straten. De mensen worden ook gekker en wilder op straat, merk ik. Dan keer ik maar gauw weer om en ga ik weer naar huis. Geestelijk krijg je er ook een tik van”, vertelt ze aan Hart van Nederland.

Ouderen niet bang

Sommigen zouden zich ook niet houden aan de anderhalve metermaatregel. “Het gaat niet alleen om ouderen die de deur niet uit durven. Sterker nog: ouderen zou het niet eens meer uitmaken, omdat ze toch al ‘oud’ zijn”. Haar zus zit in hetzelfde schuitje en heeft ook een auto-immuunziekte, waardoor ze dus ook nauwelijks de deur uitgaat. Maar vandaag zitten de dames na lange tijd op voor het eerst op het terras samen. Ze hebben bij het café gereserveerd en gaan daarna op afspraak bij een kledingwinkel.

Initiatief

Zelf besefte Carolina dat thuis zitten niet de oplossing is en kwam daarom met een initiatief dat ervoor zorgt dat de doelgroep nu onbezorgd de deur uit kan. Door middel van het reserveren van een terras of winkel, kun je vanaf nu namelijk op afspraak een koffie komen drinken of winkels bezoeken. Dit kan op afstemming met de onderneming zelf.

“Ik kwam op het idee toen ik bij de dokter was en haar vertelde dat ik zo graag weer eens een keer naar de C&A zou willen gaan, gewoon even de winkel in.” Eenmaal thuis belde ze winkels op om hun interesse te peilen. Ondertussen heeft Carolina een lijst van dertig ondernemingen verzameld die meedoen. “Ik kan wel online bestellen, maar je steunt ook de lokale ondernemer hiermee. Zo kunnen we gewoon weer onbezorgd voor de feestdagen cadeaus kopen en kan ik mijn wintergarderobe aanvullen”, vertelt Carolina.

Op afspraak

Ondernemers uit Den Burg zijn enthousiast over het initiatief, maar eigenlijk ook verbaasd. “Aan het begin van de coronacrisis werd al op afspraak gewinkeld, maar toen er versoepelingen kwamen is dat weer gestopt. Je denkt er niet bij na dat in al die tijd sommige mensen nog steeds niet de deur uitkomen door de drukte op straat”, aldus Paul van der Putten, eigenaar van een kledingwinkel Shoeby.

Volgens Carolina gaat het niet alleen om mensen die in den Burg wonen, die gebruik zouden willen maken van de reserveergelegenheid. “Eigenlijk gun ik dit iedereen in Nederland. Dus zou het zo landelijk uitvoeren als het aan mij ligt.”

Het initiatief geldt momenteel alleen voor het dorp Den Burg, maar bij meer interesse kunnen ook andere winkels op Texel zich bij het initiatief aansluiten.