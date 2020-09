Het is volgende week een half jaar geleden dat het kabinet verregaande maatregelen afkondigde om de coronacrisis in te dammen. Scholen, sportclubs, horeca en verpleeghuizen gingen op slot en zoveel mogelijk thuis blijven werd het devies. Terugkijkend op die periode, steunt een kwart van de Nederlanders (25 procent) de maatregelen niet die toen zijn genomen.

Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel onder ruim 4000 mensen. Op 15 maart kondigde toenmalige minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) tijdens een persconferentie de maatregelen aan. Nederland ging in ‘intelligente lockdown’.

Lees ook: Nederland op slot: scholen, sportclubs en horeca dicht om coronacrisis

Maatregelen bij tweede coronagolf

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat 20 procent van de deelnemers de maatregel rondom verzorgingstehuizen niet terug wil bij een tweede besmettingsgolf. De impact van het niet kunnen bezoeken van geliefden in het verzorgingstehuis heeft vandaag de dag nog steeds impact op een groot deel van de Nederlanders.

Naast dat 20 procent van de deelnemers bij een tweede coronagolf niet wil dat de verpleeghuizen opnieuw op slot gaan, wil 14 procent niet dat de deuren van de kinderopvang en de scholen weer dicht gaan. 10 procent is vervolgens van mening dat de horeca bij een tweede besmettingsgolf gewoon open moet blijven, en 4 procent van de deelnemers wil de maatregel rondom sportclubs niet meer terug zien.

Zo vertelt Marja Kok aan Hart van Nederland dat haar 92-jarige moeder Trien Karsten enorm achteruit is gegaan doordat ze geen bezoek meer mocht ontvangen. “Mijn moeder is zienderogen achteruit gegaan. Mijn zus is enkele jaren geleden overleden. Laatst dacht ze dat zij nog leefde. Ik wijt dat echt aan de periode dat we haar niet mochten bezoeken”, zegt Marja.

15 juni mochten de verpleeghuizen vervolgens weer beperkt open voor bezoek, als de omstandigheden het toelieten. “Tot die tijd hebben we veel onder het balkon van mijn moeder gestaan. Maar dat is toch anders. Je kunt nu geen normaal gesprek meer met haar voeren, dus we moeten het hebben van de kleine dingen”, aldus Marja.